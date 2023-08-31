Семин: Сазонов очень сильно проявил себя на чемпионате Европы с молодежной сборной Грузии

Экс-главный тренероценил переход защитникаиз

«Наши игроки недорого стоят, поэтому команды, которые не имеют большого бюджета, с удовольствием их берут и покупают. Что касается Сазонова, то он очень сильно проявил себя на чемпионате Европы с молодежной сборной Грузии. Он там один из ведущих игроков. По всей видимости, это сыграло большую роль в приглашении в "Торино". Он играл очень мощно», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Контракт «Торино» с грузинским футболистом подписан до лета 2027 года.

Сазонов перешел в «Динамо» летом 2021 в качестве свободного агента. Всего футболист провел 44 матча за бело-голубых, в которых отметился 1 голом.