Хубулов не поможет сборной России в сентябре

Полузащитниксообщил, что не сможет поехать на сбор национальной команды России в сентябре.

«Узнал через друга, что попал в списки сборной, был очень удивлен. Конечно, можно только радоваться, когда тебя вызывают впервые в основную сборную.

Хочу выразить благодарность главному тренеру сборной за доверие, но я не смогу присоединиться к первой команде из-за травмы.

Уже две игры за "Крылья" пропустил и еще две недели нужно, чтобы все зажило и восстановиться. К сожалению, не смогу быть с командой, но буду поддерживать всех наших парней», — цитирует Хубулова Sport24.