Почеттино: Я хочу выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии и Премьер-лигу с «Челси»

Главный тренерзаявил, что хочет выиграть каждый турнир, в котором участвуют «синие».

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов, я хочу выиграть Кубок Англии и я хочу выиграть Премьер-лигу. А там посмотрим, что будет дальше. В "Тоттенхэме" я никогда не говорил, что предпочитаю выиграть...

По-моему... Я хочу победить завтра, я хочу выиграть кубки, Премьер-лигу, даже если в ближайшие несколько лет мы будем участвовать в Лиге чемпионов или других еврокубковых соревнованиях.

Каждый турнир будет для нас испытанием, а для меня — возможностью», — приводит слова Почеттино Football.London.

После 3-х туров в нынешнем сезоне АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице с 4 очками в активе. В следующем матче «синие» встретятся с «Уимблдоном» в рамках Кубка лиги. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.