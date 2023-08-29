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    Почеттино: Я хочу выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии и Премьер-лигу с «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что хочет выиграть каждый турнир, в котором участвуют «синие».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я хочу выиграть Лигу чемпионов, я хочу выиграть Кубок Англии и я хочу выиграть Премьер-лигу. А там посмотрим, что будет дальше. В "Тоттенхэме" я никогда не говорил, что предпочитаю выиграть...

    По-моему... Я хочу победить завтра, я хочу выиграть кубки, Премьер-лигу, даже если в ближайшие несколько лет мы будем участвовать в Лиге чемпионов или других еврокубковых соревнованиях.

    Каждый турнир будет для нас испытанием, а для меня — возможностью», — приводит слова Почеттино Football.London.

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    • После 3-х туров в нынешнем сезоне АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице с 4 очками в активе. В следующем матче «синие» встретятся с «Уимблдоном» в рамках Кубка лиги. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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