«Бенфика» не отпустит Нереса в «Зенит»

не планирует продавать полузащитникадо закрытия трансферного окна.

Одним из главных претендентов на бразильца ранее называли «Зенит», который предлагал за игрока 45 миллионов евро.

Лиссабонский клуб не намерен принимать предложения по Нересу этим летом, сообщает португальское издание A Bola, которое ссылается на слова президента «орлов» Руя Кошты.

Трансфер возможен только в том случае, если потенциальный покупатель выплатит 100 миллионов евро, которые указаны в контракте Нереса с «Бенфикой» в качестве отступных.

Transfermarkt оценивает Нереса в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.