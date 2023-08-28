«Бенфика» не отпустит Нереса в «Зенит»

Давид Нерес Фото: globallookpress.com
Одним из главных претендентов на бразильца ранее называли «Зенит», который предлагал за игрока 45 миллионов евро.
Лиссабонский клуб не намерен принимать предложения по Нересу этим летом, сообщает португальское издание A Bola, которое ссылается на слова президента «орлов» Руя Кошты.
Трансфер возможен только в том случае, если потенциальный покупатель выплатит 100 миллионов евро, которые указаны в контракте Нереса с «Бенфикой» в качестве отступных.
Transfermarkt оценивает Нереса в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.