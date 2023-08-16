«Зениту» интересен вингер «Крыльев Советов» Гарре. Самарский клуб хочет 10 млн евро за игрока

рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Крыльев Советов»

По информации журналиста Ивана Карпова, самарский клуб готов продать аргентинского футболиста за 10 миллионов евро и только зимой.

Ранее появилась информация, что Гарре хочет покинуть «Крылья Советов». Позже отец игрока заявил, что это неправда.

Также сообщалось, что в переходе 23-летнего футболиста заинтересован греческий ПАОК.

В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России четыре матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в три миллиона евро.