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    «Зениту» интересен вингер «Крыльев Советов» Гарре. Самарский клуб хочет 10 млн евро за игрока

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    «Зенит» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    По информации журналиста Ивана Карпова, самарский клуб готов продать аргентинского футболиста за 10 миллионов евро и только зимой.

    Ранее появилась информация, что Гарре хочет покинуть «Крылья Советов». Позже отец игрока заявил, что это неправда.

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    • Также сообщалось, что в переходе 23-летнего футболиста заинтересован греческий ПАОК.

    В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России четыре матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в три миллиона евро.

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