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    Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»

    «Бавария» — «Аугсбург»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над «Аугсбургом» (3:1) в матче 2-го тура чемпионата Германии по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Гнабри прорвался в штрафную гостей, чуть сбоку пробил в створ, Дамен отбил, однако мяч неудачно срикошетил в защитника Феликса Удуохая, от которого и закатился за линию ворот

    На 40-й минуте в ворота «Аугсбурга» был назначен пенальти — мяч попал в руку Дорша после удара Киммиха из-за штрафной. Ударом на силу Гарри Кейн удоил счет в матче с 11-метровой отметки.

    На 69-й минуте Дэвис пролетел по флангу, отыграв в стенку с Команом, выдал на Кейна, а Гарри одним касанием послал мяч в сетку, сделав счет крупным.

    На 87-й минуте гости забили гол престижа. Демирович прокинул мяч между ног Де Лигта, сфера прошла на Бельо, а тот использовал выход один на один.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Аугсбург 3:1
    Голы: 1:0 Феликс Удуохай (автогол) (32'), 2:0 Гарри Кейн (пенальти) (40'), 3:0 Гарри Кейн (69'), 3:1 Дион Дрена Белё (86') Бавария: Свен Ульрайх, Нуссайр Мазрауи (Конрад Лаймер, 70'), Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ (Маттейс де Лигт, 81'), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри (Томас Мюллер, 71'), Лерой Зане (Матис Тель, 70'), Кингсли Коман (Райан Гравенберх, 81'), Гарри Кейн Аугсбург: Мергим Бериша (Филлип Тиц, 66'), Свен Михель (Дион Дрена Белё, 66'), Эрмедин Демирович, Никлас Дорш, Эльвис Реджбечай (Tim Breithaupt, 66'), Рубен Варгас (Ирвин Кардона, 66'), Мадс Педерсен, Феликс Удуохай, Максимилиан Бауэр, Арне Энгелс (Роберт Гумни, 83'), Финн Дамен Предупреждения: Эльвис Реджбечай (56'), Ирвин Кардона (79'), Райан Гравенберх (83')

    «Бавария» набрала 6 очков в двух турах и лидирует в таблице Бундеслиги. «Аугсбург» находится на 12-й позиции (1 балл).

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