Артета: Мы сделали столько всего, что заслуживали комфортной победы, а в итоге получили одно очко

Главный тренерпрокомментировал против, в котором его команда потерял победу (2:2).

«Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру. Мы доминировали от начала и до конца, создали бесчисленное количество моментов. Мы заслуживали победы, но это футбол.

В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник — полтора, и все равно проиграть. Мы сделали столько всего, что заслуживали комфортной победы, а в итоге получили одно очко», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» набрал 7 очков и идет вторым в таблице АПЛ. «Фулхэм» (4) находится на 10-й строчке.