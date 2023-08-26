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    Артета: Мы сделали столько всего, что заслуживали комфортной победы, а в итоге получили одно очко

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал против «Фулхэма», в котором его команда потерял победу (2:2).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру. Мы доминировали от начала и до конца, создали бесчисленное количество моментов. Мы заслуживали победы, но это футбол.

    В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник — полтора, и все равно проиграть. Мы сделали столько всего, что заслуживали комфортной победы, а в итоге получили одно очко», — приводит слова Артеты ВВС.

    «Арсенал» набрал 7 очков и идет вторым в таблице АПЛ. «Фулхэм» (4) находится на 10-й строчке.

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