В Ливане высказались о возможном проведении матча со сборной России

Сборнаяготова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с. Об этом сообщил директор по коммуникациям Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай.

«Мы не получали от РФС ни одного официального запроса или письма о проведении товарищеского матча между сборными Ливана и России.

Что касается нашей готовности играть с Россией, то, готова играть команда Ливана или нет, решает технический департамент нашей ассоциации. Если поступит предложение, ЛФА рассмотрит его», — приводит слова Аби Фарая Sport24.

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.