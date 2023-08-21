Таджикистан отказался играть со сборной России в этом году

Пресс-секретарь сборной Таджикистаназаявил, что национальная команда не сыграет св этом году.

«Мы не сможем организовать матч со сборной России в этом году. Все окна у нас заняты: в сентябре — товарищеский матч с Сингапуром, в октябре Таджикистан участвует в Кубке Мердека в Малайзии, а в ноябре — два матча отбора к ЧМ-2026.

Мы готовы рассмотреть предложение от РФС по товарищеской встрече, но только на осень следующего года. Пока календарь сборной Таджикистана заполнен вплоть до июня 2024-го года», — приводит слова Салиева Sport24.

Осенью 2022 года товарищеская игра между сборными России и Таджикистана завершилась вничью — 0:0.

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.