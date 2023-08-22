Гривнуд может перейти в команду Джеррарда

Нападающийпосле ухода из «Манчестер Юнайтед» может переехать в

«МЮ» по итогам внутреннего расследования решил расторгнуть контракт с Гринвудом, несмотря на то, что игрок был признан невиновным. Ранее Мэйсона обвиняли в насилии и угрозах в отношении его девушки Хэрриет Робсон.

По информации The Sun, 21-летний футболист уже получил предложение от «Аль-Иттифака», который возглавляет экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Саудовский клуб готов платить англичанину 10 миллионов фунтов в год.

Источник также отмечает, что «Аль-Иттифак» не единственный клуб из Саудовской Аравии, который заинтересован в переходе Гринвуда.

Напомним, Гринвуд не играет с января 2022 года.