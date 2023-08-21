Невилл об уходе Гринвуда из «МЮ»: Наконец-то они это сделали

Бывший футболист, а ныне футбольный экспертпрокомментировал новость о том, чторасторг контракт с форвардом

«Наконец-то они это сделали. Думаю, с самого первого дня мне, как и всем, кто видел те доказательства, которые были первоначально обнародованы, было ясно, что он больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед".

Итак, они это сделали, однако я бы сказал, что исполнено это было ужасно. При возникновении важных и трудных ситуаций вроде этой требуется сильное и авторитетное руководство. Это должно исходить сверху, а у "Манчестер Юнайтед" этого нет», — сказал Невилл Goal.

Ранее сам Гринвуд высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед». Последний раз форвард выступал за «манкунианцев» в сезоне 2021/2022, сыграл 18 матчей, забил 5 голов и сделал голевую передачу.