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    Невилл об уходе Гринвуда из «МЮ»: Наконец-то они это сделали

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    Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал новость о том, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с форвардом Мэйсоном Гринвудом.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Наконец-то они это сделали. Думаю, с самого первого дня мне, как и всем, кто видел те доказательства, которые были первоначально обнародованы, было ясно, что он больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед".

    Итак, они это сделали, однако я бы сказал, что исполнено это было ужасно. При возникновении важных и трудных ситуаций вроде этой требуется сильное и авторитетное руководство. Это должно исходить сверху, а у "Манчестер Юнайтед" этого нет», — сказал Невилл Goal.

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    • Ранее сам Гринвуд высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед». Последний раз форвард выступал за «манкунианцев» в сезоне 2021/2022, сыграл 18 матчей, забил 5 голов и сделал голевую передачу.

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