Антон Миранчук: Cкоро «Локомотив» начнет побеждать

Хавбек «Локомотива»отреагировал на результат поединка 5-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Второй раз подряд "Локомотив" спасается на последних минутах? Слушайте, это две совсем разные ничьи. С Самарой была одна игра, с "Краснодаром" — другие эмоции. Мы все уверены, что результат придаст нам силы и подтолкнёт нас вверх. Потому что ситуация непростая. Мы все прекрасно осознаём, что полтора‑два месяца назад играли совсем в другой футбол. Но это нормально, в футболе бывают разные периоды. Главное, мы понимаем, что надо делать, чтобы исправить ситуацию. А ничья в Краснодаре даст нам новые силы и эмоции, скоро мы начнём побеждать», — цитирует Антона Миранчука «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» вместе с «Уралом» лидируют в таблице РПЛ.