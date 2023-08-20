«Акрон» спас ничью в матче с «Ленинградцем», «Алания» добыла волевую победу над «Родиной»

Завершились еще два матча шестого тура Первой лиги России.

В одном из них «Ленинградец» сыграл вничью с «Акроном» со счетом 1:1.

На гол Максима Бачинского гости в компенсированное арбитром время ответили точным ударом Давида Хубаева.

Футбол. Россия. ФНЛ Ленинградец — Акрон 1:1 Голы: 1:0 Bachinski M. (60'), 1:1 Давид Хубаев (90+3') Ленинградец: Smirnov E., Bachinski M., Gorulev V., Ilyin S., Kaptilov V., Kazakov R., Андрей Хитяев, Kostin S., Владислав Микушин, Nikolaev S., Sirotov V. Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Иван Чудин, Егор Данилкин, Dimoski B., Galkin V., Антон Килин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Андрес Понсе, Константин Савичев Предупреждения: Владислав Микушин (37'), Smirnov E. (82'), Rozmanov N. (89'), Руслан Апеков (90+4'), Давид Хубаев (90+5')

После этой игры в активе «Акрона» 13 матчей и первое место в турнирной таблице. У «Ленинградца» шесть пунктов и 14-я строчка.

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В параллельной игре «Алания» на выезде переиграла «Родину» с результатом 2:1.

За хозяев забил Александр Клещенко, в составе гостей отличился Николай Гиоргобиани, который оформил дубль.

Футбол. Россия. ФНЛ Родина — Алания 1:2 Голы: 1:0 Александр Клещенко (14'), 1:1 Николай Гиоргобиани (20'), 1:2 Николай Гиоргобиани (пенальти) (66') Родина: Сергей Айдаров, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Александр Клещенко, Митя Крижан, Сергей Ткачёв, Максим Турищев, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Николай Гиоргобиани, Алан Хабалов, Ислам Машуков, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Заур Тарба, Ибрагим Цаллагов, Валерий Царукян Предупреждения: Ислам Машуков (43'), Заур Тарба (49'), Митя Крижан (51')

«Алания» набрала 13 пунктов и поднялась на третье место. У «Родины» шест баллов и 13-я строчка.