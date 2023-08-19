«Сокол» — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над(1:0) в матче 6-го тура Первой лиги.

Единственный гол саратовская команда забила на 45+2-й минуте. Защитник «Сокола» Артем Молодцов оказался в нужное время и забил гол.

Футбол. Россия. ФНЛ Сокол — Химки 1:0 Гол: 1:0 Molodtsov A. (45+2') Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ян Гудков, Kozlovsky N., Михаил Мальцев, Molodtsov A., Morozov V., Илья Сериков, Yugaldin D. Химки: Игорь Обухов, Илья Берковский, Петар Голубович, Олег Исаенко, Артём Кулишев, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Данил Степанов, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Дмитрий Сасин (75'), Михаил Мальцев (81'), Ян Гудков (90+6'), Петар Голубович (90+6')

После этого матча «Сокол» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 13-ю очками в активе. «Химки» — на 6-й строчке с 9-ю баллами.