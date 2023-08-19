«Фиорентина» надеется продать Коконина до закрытия трансферного окна

намерена продатьперед закрытием летнего трансферного окна, сообщает «Спорт-Экспресс».

Несмотря на то, что российский нападающий попал в заявку на матч первого тура Серии А против «Дженоа», клуб из Флоренции по-прежнему планирует расстаться с ним.

Окончательная заявка на первую половину сезона будет отправлена всеми клубами Серии А второго сентября — на следующий день после закрытия трансферного окна в Италии.

Источник отмечает, что Кокорин рискует не попасть в окончательный список из 25 человек из-за существующей конкуренции.

«Фиорентина» ищет варианты трудоустройства Александра, чтобы избежать ситуации, при которой клубу придется платить высокую зарплату футболисту вне заявки.

Контракт 32-летнего россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис».

Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина в 1 миллион евро.