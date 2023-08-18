Тихонов: Главное, чтобы в матче «Спартака» и «Зенита» обошлось без судейских ошибок

Бывший капитан «Спартака»поделился ожиданиями от встречи красно-белых и «Зенита» в пятом туре РПЛ.

«Сложности есть у обеих команд. Почему отсутствие Малкома является сложностью для "Зенита"? Футболист уже выступает за другую команду, его уже нет.

"Зенит" уже сыграл четыре матча в РПЛ, вот и нужно отталкиваться от той команды, которая есть.

"Спартак" взял футболистов, атака довольно-таки хорошая, в обороне есть проблемы, в организации игры есть проблемы. У "Зенита" то же самое, это начало сезона, я думаю, что все команды выровняются, тем интереснее чемпионат будет.

Я считаю, что фаворита в этом матче нет, встречаются две равные команды. Возможно, исход матча зависит от того, кто окажется удачливее, главное, чтобы обошлось без судейских ошибок, чтобы такой матч стал украшением — то есть чтобы был хороший и интересный футбол, чтобы остались впечатления от этой игры», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве, начало — в 19:30 мск.