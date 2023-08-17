Шалимов: Не исключаю, что в матче «Спартака» и «Зенита» будет унылая ничья

Известный тренерподелился ожиданиями от встречив пятом туре РПЛ.

«Я много голов почему-то не жду. Мне кажется, игра будет тяжелой для обеих команд, тем более "Зенит" сейчас поменял схему на "три защитника — два нападающих".

Такую схему сложно взломать, она больше рассчитана под оборону и быстрые атаки.

Надо посмотреть, какими будут составы команд. Но если мы не увидим грубых ошибок, то не исключаю, что будет какая-нибудь унылая ничья», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве, начало — в 19:30 мск.