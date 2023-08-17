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    Шалимов: Не исключаю, что в матче «Спартака» и «Зенита» будет унылая ничья

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    Известный тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и «Зенита» в пятом туре РПЛ.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Я много голов почему-то не жду. Мне кажется, игра будет тяжелой для обеих команд, тем более "Зенит" сейчас поменял схему на "три защитника — два нападающих".

    Такую схему сложно взломать, она больше рассчитана под оборону и быстрые атаки.

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    • Надо посмотреть, какими будут составы команд. Но если мы не увидим грубых ошибок, то не исключаю, что будет какая-нибудь унылая ничья», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве, начало — в 19:30 мск.

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