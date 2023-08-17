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    РФС назвал арбитра на матч «Спартак» — «Зенит»

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    РФС опубликовал на своем официальном сайте список арбитров, которые будут работать на матчах пятого тура чемпионата России.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    Центральную игру тура, в которой встретятся «Спартак» и «Зенит», доверили бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

    18 августа (пятница)

    «Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мацюра.

    19 августа (суббота)

    «Динамо» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Балтика» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Юрий Баскаков.

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    • «Краснодар» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Иван Сиденков; инспектор — Сергей Хральцов.

    «Сочи» — «Ростов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.

    20 августа (воскресенье)

    «Факел» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Олег Соколов.

    «Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

    «Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

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