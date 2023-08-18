ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений
  • 23:35
    • Гол плюс пас Кейна помогли «Баварии» разгромить «Вердер»
  • 23:20
    • «Аль-Наср» с Роналду и Мане проиграл «Аль-Таавуну»
  • 21:36
    • «Рубин» одолел «Крылья Советов» и добыл первую победу после возвращения в РПЛ
  • 21:18
    • Официально: Спаллетти — главный тренер сборной Италии
  • 21:00
    • Свентек вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Рахимов: Что с реализацией? Вы хотите, чтобы я заплакал?

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Рубин
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе над «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ — 2:1.

    Рашид Рахимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов

    «Ответственность будет всегда, не думаю, что нужно об этом говорить. Вы видели сегодня, что было много нервных ситуаций, когда можно было действовать спокойнее и увереннее. Важно, что азарт и желание команды развернуть ситуацию сыграли. Это стоит большого, надо поблагодарить команду за самоотдачу.

    Важная победа над хорошим соперником, который сильно начал чемпионат. Команда была очень хорошо заряжена.

    Мы понимали, что соперник силен контратаками. Они великолепно выбегают вперед, мы должны были минимизировать эти моменты. И нам удалось хорошо отреагировать на сильные стороны соперника.

    Что с реализацией? Вы хотите, чтобы я заплакал? Я тоже хочу, чтобы мы забивали свои моменты. Но сейчас самое важное — это победа», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    «Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. «Крылья Советов» остались на пятом месте с восемью пунктами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» уничтожит оборону «МЮ»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • «Ньюкасл» отберет очки у «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Смогут ли «Динамо» и ЦСКА определить сильнейшего?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 19 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Альмерия — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры