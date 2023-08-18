Рахимов: Что с реализацией? Вы хотите, чтобы я заплакал?

Главный тренервысказался о победе надв 5-м туре РПЛ — 2:1.

«Ответственность будет всегда, не думаю, что нужно об этом говорить. Вы видели сегодня, что было много нервных ситуаций, когда можно было действовать спокойнее и увереннее. Важно, что азарт и желание команды развернуть ситуацию сыграли. Это стоит большого, надо поблагодарить команду за самоотдачу.

Важная победа над хорошим соперником, который сильно начал чемпионат. Команда была очень хорошо заряжена.

Мы понимали, что соперник силен контратаками. Они великолепно выбегают вперед, мы должны были минимизировать эти моменты. И нам удалось хорошо отреагировать на сильные стороны соперника.

Что с реализацией? Вы хотите, чтобы я заплакал? Я тоже хочу, чтобы мы забивали свои моменты. Но сейчас самое важное — это победа», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. «Крылья Советов» остались на пятом месте с восемью пунктами.