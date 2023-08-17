«Динамо» заплатит агенту Захаряна 2 млн евро за переход игрока в «Реал Сосьедад»

в ближайшие дни перейдет изв испанский

Ранее стало известно, что Захарян до сих пор не вылетел в Испанию для оформления перехода в «Реал Сосьедад». Сообщалось, что в переговорах возникли проблемы.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Динамо» уладило разногласия с агентом Павлом Андреевым, который представляет интересы 20-летнего футболиста.

Андреев получит от «Динамо» два миллиона евро за трансфер Арсена в «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» заплатит за Захаряна 12 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.