Пимента до сих пор готова устроить Захаряна в «Страсбург»

Известный агентвсе еще готова содействовать трансферу

«Рафаэла Пимента никак не связана с переговорами о переходе Захаряна в "Реал Сосьедад". В данном случае испанский клуб взаимодействовал напрямую с российской стороной. Пимента содействовала переходу Захаряна в "Страсбург". Предложение от французского клуба есть. На данный момент переговоры со "Страсбургом" на паузе», — сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что сделка по переходу Захаряна в «Реал Сосьедад» по-прежнему не закрыта, а футболист тренируется с «Динамо» в Москве.