Семин высказался о перспективах Миранчука в «Аталанте»

Экс-тренеротреагировал на новость о том, что полузащитникостанется в

«А кто может сказать, будет ли у него шанс получить игровое время в "Аталанте"? Я не могу сказать, будет у него шанс проявить себя или нет. Надеемся, что будет. В "Торино" он себя хорошо проявил, аренду отработал на хорошем уровне.

В "Аталанте" изначально, если мягко говорить, особой симпатии не было. Миранчук имел там мало игрового времени. Проявить себя было сложно.

Хотя во время, когда он выходил в "Аталанте", на мой взгляд, хорошо проявлял. А будет ли у него шанс в "Аталанте", знает только господь бог и тренер, который там есть», — сказал Семин Чемпионату.

В прошлом сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды, сыграл 31 матч, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Аталанту».