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    Семин высказался о перспективах Миранчука в «Аталанте»

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    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о том, что полузащитник Алексей Миранчук останется в «Аталанте».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «А кто может сказать, будет ли у него шанс получить игровое время в "Аталанте"? Я не могу сказать, будет у него шанс проявить себя или нет. Надеемся, что будет. В "Торино" он себя хорошо проявил, аренду отработал на хорошем уровне.

    В "Аталанте" изначально, если мягко говорить, особой симпатии не было. Миранчук имел там мало игрового времени. Проявить себя было сложно.

    Хотя во время, когда он выходил в "Аталанте", на мой взгляд, хорошо проявлял. А будет ли у него шанс в "Аталанте", знает только господь бог и тренер, который там есть», — сказал Семин Чемпионату.

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    • В прошлом сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды, сыграл 31 матч, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

    Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Аталанту».

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