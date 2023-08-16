Булыкин: «Сити» — фаворит матча за Суперкубок УЕФА

Экс-футболист сборной Россиидал прогноз по поводу матча за Суперкубок УЕФА между

«Сити» — фаворит. Должны сегодня выигрывать. Но «Севилья» мистическим образом умеет выигрывать финалы и выходить из серьёзных кризисов. Интересно, как получится в этом финале. Мне кажется, что «Сити» выиграет. Они сильнее и безусловные фавориты. Для Гвардиолы не будет ничего страшного, если они проиграют. Все взоры обращены на АПЛ и Лигу чемпионов. Это как дополнительный трофей, но ничего не значит и ничего не приносит«, — цитирует Булыкина "Чемпионат".

Встреча пройдет в городе Пирей (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.