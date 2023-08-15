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    Все новости спорта

    Стало известно, кто может возглавить «Ахмат»

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    Евгений Калешин из тольяттинского «Акрона» может продолжить тренерскую карьеру в российской Премьер-лиге.

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    По информации Sport24, 45-летний специалист одним из кандидатов на пост главного тренера «Ахмата».

    Во вторник, 15 августа, грозненский клуб объявил о прекращении сотрудничества Сергеем Ташуевым в связи с неудачными результатами в первых матчах сезона.

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    • «Ахмат» набрал три очка в четырех турах чемпионата России и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    «Акрон» занимает первое место в таблице Первой лиги после пять туров, в которых набрал 12 очков.

    Напомним, в прошлом сезоне «Акрон» под руководством Калешина выиграл в Кубке России у «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и «Торпедо».

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