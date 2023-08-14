Ташуев о поражении «Ахмата»: Это худший матч за то время, что я работаю в клубе

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче РПЛ с(0:2).

«Это худший матч за то время, что я работаю в "Ахмате". Команда была несбалансирована. Ответственность беру на себя, может быть, в составе или подготовке к матчу.

Сложно оценивать игру, она была бездарной в обороне, это тренерская ошибка однозначно.

Быстро пропущенный мяч повлиял на команду, безусловно. Я сегодня ничем не доволен, собой в том числе», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 12-е место в таблице РПЛ (3 очка). Грозненская команда сыграет с «Оренбургом» 20 августа.