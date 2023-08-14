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    Ташуев о поражении «Ахмата»: Это худший матч за то время, что я работаю в клубе

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    Главный тренер «Ахмат» Сергей Ташуев высказался о поражении своей команды в матче РПЛ с «Пари НН» (0:2).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Это худший матч за то время, что я работаю в "Ахмате". Команда была несбалансирована. Ответственность беру на себя, может быть, в составе или подготовке к матчу.

    Сложно оценивать игру, она была бездарной в обороне, это тренерская ошибка однозначно.

    Быстро пропущенный мяч повлиял на команду, безусловно. Я сегодня ничем не доволен, собой в том числе», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

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