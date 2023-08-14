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    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Онлайн
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    «Пари НН» всухую обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

    «Пари НН» — «Ахмат»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Пари НН» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 4-го тура российской Премьер-лиги.

    «Пари НН»
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    «Пари НН»

    Хозяева очень быстро открыли счет. Уже на 1-й минуте встречи нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян оказался в нужное время в нужном месте подобрал мяч около ворот и переправил его в сетку — 1:0.

    На 38-й минуте нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов продавил мяч в ворота соперника после прострела, удвоив преимущество своей команды.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Ахмат 2:0
    Голы: 1:0 Эдгар Севикян (1'), 2:0 Тимур Сулейманов (38') Пари НН: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Живоглядов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Евгений Харин, Владислав Камилов, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Бернард Бериша, Мохамед Конате Предупреждения: Андрей Семёнов (5'), Евгений Харин (20'), Мамаду Майга (31'), Владислав Волков (48'), Артём Тимофеев (80')

    После этого матча «Пари НН» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Ахмат» — на 12-й строчке (3).

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