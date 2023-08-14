Непомнящий: Камерун выкручивает руки РФС, но этот матч нужен сборной России

Известный тренервысказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными

Ранее глава федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал условие для встречи с Россией.

«С одной стороны, можно сказать, что Камерун пользуется сложившейся ситуацией и выкручивает руки РФС. А с другой, этот матч нам нужен. У сборной Камеруна нет проблем с тем, чтобы провести контрольную игру — или на своем континенте, или в Европе, где выступают почти все игроки команды.

А требование суммы — это покрытие расходов и гонорары. Что греха таить, все футболисты меркантильны. Я не осуждаю Камерун, но и не оправдываю. Что делать, они используют момент. И спасибо им, если они согласятся с нами играть.

В сборной Камернуа собраны классные игроки, и нам с ними просто точно не будет. Не знаю степень их готовности и мотивации, но по качеству футболистов они явно не уступят сборной России. И еще, что касается финансовых требований, ведь президент национальной федерации Самюэль Это'О (ранее игравший в махачкалинском "Анжи") хорошо знает, что Россия — богатая страна», — приводит слова Непомнящего «Р-Спорт».