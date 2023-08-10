В Буркина-Фасо подтвердили запрос России на проведение товарищеского матча

Глава отдела связи с общественностью Федерации футболаКадер Траоре подтвердил информацию о возможном проведении товарищеского матча с

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с африканскими сборными.

«Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа.

В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо.

После того, как обсудят все детали, решение будет принято», — приводит слова Траоре Sport24.

На 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.