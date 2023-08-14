«Ливерпуль» и «Саутгемптон» согласовали трансфер Лавиа

в ближайшие дни может приобрести полузащитника «Саутгемптона»

По информации The Guardian, клубы уже согласовали условия сделки. «Красные» готовы заплатить за 19-летнего футболиста 60 миллионов фунтов.

При этом источник утверждает, что у «Ливерпуля» еще нет договоренности с игроком.

Отмечается, что буквально несколько дней назад Лавиа со своим окружением отмечал в Лондоне будущий переход в «Челси».

«Ливерпуль» решил подписать Лавиа после неудачной попытки приобрести у «Брайтона» Мойсеса Кайседо, который продолжит карьеру в «Челси».

Transfermarkt оценивает стоимость Лавиа в 32 миллиона евро.