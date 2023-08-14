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    «Ливерпуль» и «Саутгемптон» согласовали трансфер Лавиа

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    «Ливерпуль» в ближайшие дни может приобрести полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

    Ромео Лавиа
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    Ромео Лавиа

    По информации The Guardian, клубы уже согласовали условия сделки. «Красные» готовы заплатить за 19-летнего футболиста 60 миллионов фунтов.

    При этом источник утверждает, что у «Ливерпуля» еще нет договоренности с игроком.

    Отмечается, что буквально несколько дней назад Лавиа со своим окружением отмечал в Лондоне будущий переход в «Челси».

  • «Челси» может перехватить у «Ливерпуля» 19-летнего таланта из «Саутгемптона»
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    • «Ливерпуль» решил подписать Лавиа после неудачной попытки приобрести у «Брайтона» Мойсеса Кайседо, который продолжит карьеру в «Челси».

    Transfermarkt оценивает стоимость Лавиа в 32 миллиона евро.

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