Шунин: «Балтика» оказала серьезное сопротивление

Голкипер «Динамо»высказался о победе над «Балтикой» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«На 60-й минуте я посмотрел на табло и задумался. Как бы не произошло то, что обычно у нас происходит. Мы потихоньку начинаем понимать, что от нас требуют. Есть некоторые нюансы, над которыми необходимо работать. Достаточно непростым сегодня получился матч. "Балтика" — большие молодцы! Они оказали серьёзное сопротивление, особенно в первом тайме.

В таких матчах нужно терпеть и ждать своих моментов. Свои шансы обязательно будут, главное — их реализовать. После первого забитого гола становится гораздо легче. Сегодня так и произошло», — цитирует Шунина «Чемпионат».

Сегодня Шунин провёл свой сотый матч в Российской Премьер-Лиге без пропущенных голов.