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    Федотов остался недоволен игрой ЦСКА в матче РПЛ с «Сочи»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Сочи» (3:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Что говорил в раздевалке? Поздравил с победой, но они тоже разные бывают. Завтра будем анализировать и пускать критические стрелы. Но мы знаем, как это работает, знаем, откуда растут ноги.

    Соперник остался в меньшинстве, команда выдохнула и подумала, что будет легко. Но это "Сочи", амбициозная и мастеровитая команда.

    Мы свои моменты не использовали, что закончилось пропущенным мячом. Ноги растут из головы? Да‑да, по‑другому и не скажешь. Здорово сформулировали.

    Изнутри мужская рука нужна, необходимо сохранять спокойствие. Мы знаем, откуда растут ноги, поговорим. Но здесь еще накладывается разная степень готовности, у нас молодые ребята, которые могут с такой ответственностью не справиться.

    Что хорошего заметил в этом матче? Предостаточно моментов, где мы не можем хладнокровно распорядиться», — сказал Федотов «Матч ТВ».

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    • После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче армейцы встретятся с московским «Динамо» 19 августа.

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