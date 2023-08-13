Федотов остался недоволен игрой ЦСКА в матче РПЛ с «Сочи»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с(3:1).

«Что говорил в раздевалке? Поздравил с победой, но они тоже разные бывают. Завтра будем анализировать и пускать критические стрелы. Но мы знаем, как это работает, знаем, откуда растут ноги.

Соперник остался в меньшинстве, команда выдохнула и подумала, что будет легко. Но это "Сочи", амбициозная и мастеровитая команда.

Мы свои моменты не использовали, что закончилось пропущенным мячом. Ноги растут из головы? Да‑да, по‑другому и не скажешь. Здорово сформулировали.

Изнутри мужская рука нужна, необходимо сохранять спокойствие. Мы знаем, откуда растут ноги, поговорим. Но здесь еще накладывается разная степень готовности, у нас молодые ребята, которые могут с такой ответственностью не справиться.

Что хорошего заметил в этом матче? Предостаточно моментов, где мы не можем хладнокровно распорядиться», — сказал Федотов «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче армейцы встретятся с московским «Динамо» 19 августа.