«Динамо» — «Балтика»: прогноз, составы, коэффициенты

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Смолов, Грулев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Сазонов, Фернандес, Лесовой, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Гладышев.
«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Гузина.
Запасные: Бориско, Жеймо, Дудиев, Осипов, Остойич, Аванесян, Лазарев, Сантос Ламейра, Мусаев, Барков, Энрикес.
Начало поединка запланировано на 15:00 мск. С прогнозом на данное противостояние можете ознакомиться по этой ссылке.