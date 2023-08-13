«Динамо»
Прошлый сезон «Динамо» ну никак не может занести себе в актив. Столичная команда финишировала в середине турнирной таблицы, существенно отстав от призовых мест.
Новый чемпионата «сине-белые» начали неудачно, проиграв на своем поле «Краснодару» со счетом 1:3, после этого последовала выездная мировая с «Крыльями Советов» 3:3, где они вели по ходу матча в два мяча.
Коэффициенты матча Динамо — Балтика
И только в третьем туре московский клуб отпраздновал первую викторию в текущем розыгрыше РПЛ, неожиданно в Питере обыграв чемпиона «Зенит» со счетом 3:2.
Параллельно «динамовцы» выступают и на групповом этапе в Кубке России, где сперва по пенальти уступили в гостях «Пари НН», а в преддверии этого поединка дома переиграли «Краснодар» 4:3.
«Балтика»
«Балтика» же прошлый сезон провела в первой российской лиге и финишировала там на второй позиции, которая позволила команда получить прямой билет в РПЛ.
И первые два матча в элите российского футбола коллектив из Калининграда провел плохо, поочередно проиграв в гостевых встречах «Сочи» 0:2 и московскому «Спартаку» 1:2.
И как предстоящий противник, только в третьем игровом дне «балтийцы» добыли первую викторию в чемпионата, одолев на своей территории воронежский «Факел» со счетом 2:1.
А вот в Кубке страны «Балтика» выступает сильно, выиграв оба проведенных матча, одолев в Самаре со счетом 3:2 «Крылья Советов» и в Грозном накануне «Ахмат» 2:0.
Последний раз между собой эти клубы играли в прошлом году. И тогда на стадии 1/4 финала Кубка России в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в серии пенальти точнее оказались москвичи.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.75.
На викторию «Балтики» дают — 4.90, ничья оценена — в 4.17.
«Динамо» начало набирать ход под руководством Лички, чему свидетельствует победа над «Зенитом» в прошлом туре. Так что на своем поле столичная команда должна победить калининградцев.
Также еще прогнозируем, что московский клуб сможет забить в каждом из таймов.