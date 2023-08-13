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    «Динамо» положит в свою копилку три очка

    «Динамо» — «Балтика». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, чемпионат России, 13 августа 2023 года

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    «Динамо»
    Московское «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ на своем поле сыграет против калининградской «Балтики». Поединок состоится 13 августа и начнется в 15:00 по мск. «Динамо» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Августа 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 15:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Динамо»

    Прошлый сезон «Динамо» ну никак не может занести себе в актив. Столичная команда финишировала в середине турнирной таблицы, существенно отстав от призовых мест.

    Новый чемпионата «сине-белые» начали неудачно, проиграв на своем поле «Краснодару» со счетом 1:3, после этого последовала выездная мировая с «Крыльями Советов» 3:3, где они вели по ходу матча в два мяча.

    Коэффициенты матча Динамо — Балтика

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    И только в третьем туре московский клуб отпраздновал первую викторию в текущем розыгрыше РПЛ, неожиданно в Питере обыграв чемпиона «Зенит» со счетом 3:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    Параллельно «динамовцы» выступают и на групповом этапе в Кубке России, где сперва по пенальти уступили в гостях «Пари НН», а в преддверии этого поединка дома переиграли «Краснодар» 4:3.

    «Балтика»

    «Балтика» же прошлый сезон провела в первой российской лиге и финишировала там на второй позиции, которая позволила команда получить прямой билет в РПЛ.

    И первые два матча в элите российского футбола коллектив из Калининграда провел плохо, поочередно проиграв в гостевых встречах «Сочи» 0:2 и московскому «Спартаку» 1:2.

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    И как предстоящий противник, только в третьем игровом дне «балтийцы» добыли первую викторию в чемпионата, одолев на своей территории воронежский «Факел» со счетом 2:1.

    А вот в Кубке страны «Балтика» выступает сильно, выиграв оба проведенных матча, одолев в Самаре со счетом 3:2 «Крылья Советов» и в Грозном накануне «Ахмат» 2:0.

    Последний раз между собой эти клубы играли в прошлом году. И тогда на стадии 1/4 финала Кубка России в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в серии пенальти точнее оказались москвичи.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Балтики» дают — 4.90, ничья оценена — в 4.17.

    «Динамо» начало набирать ход под руководством Лички, чему свидетельствует победа над «Зенитом» в прошлом туре. Так что на своем поле столичная команда должна победить калининградцев.

    Также еще прогнозируем, что московский клуб сможет забить в каждом из таймов.

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    «Динамо» — «Балтика»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» положит в свою копилку три очка
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