Московское «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ на своем поле сыграет против калининградской «Балтики». Поединок состоится 13 августа и начнется в 15:00 по мск. «Динамо» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Прошлый сезон «Динамо» ну никак не может занести себе в актив. Столичная команда финишировала в середине турнирной таблицы, существенно отстав от призовых мест.

Новый чемпионата «сине-белые» начали неудачно, проиграв на своем поле «Краснодару» со счетом 1:3, после этого последовала выездная мировая с «Крыльями Советов» 3:3, где они вели по ходу матча в два мяча.

Коэффициенты матча Динамо — Балтика 1X2Новым игрокам 1.704.054.70Бонус$9500

И только в третьем туре московский клуб отпраздновал первую викторию в текущем розыгрыше РПЛ, неожиданно в Питере обыграв чемпиона «Зенит» со счетом 3:2.

Календарь и таблица РПЛ

Параллельно «динамовцы» выступают и на групповом этапе в Кубке России, где сперва по пенальти уступили в гостях «Пари НН», а в преддверии этого поединка дома переиграли «Краснодар» 4:3.

«Балтика»

«Балтика» же прошлый сезон провела в первой российской лиге и финишировала там на второй позиции, которая позволила команда получить прямой билет в РПЛ.

И первые два матча в элите российского футбола коллектив из Калининграда провел плохо, поочередно проиграв в гостевых встречах «Сочи» 0:2 и московскому «Спартаку» 1:2.

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И как предстоящий противник, только в третьем игровом дне «балтийцы» добыли первую викторию в чемпионата, одолев на своей территории воронежский «Факел» со счетом 2:1.

А вот в Кубке страны «Балтика» выступает сильно, выиграв оба проведенных матча, одолев в Самаре со счетом 3:2 «Крылья Советов» и в Грозном накануне «Ахмат» 2:0.

Последний раз между собой эти клубы играли в прошлом году. И тогда на стадии 1/4 финала Кубка России в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в серии пенальти точнее оказались москвичи.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.75.

На викторию «Балтики» дают — 4.90, ничья оценена — в 4.17.

«Динамо» начало набирать ход под руководством Лички, чему свидетельствует победа над «Зенитом» в прошлом туре. Так что на своем поле столичная команда должна победить калининградцев.

Также еще прогнозируем, что московский клуб сможет забить в каждом из таймов.