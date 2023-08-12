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    «Ростов» всухую разгромил «Рубин»

    «Ростов» — «Рубин»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 4-го тура РПЛ «Ростов» разгромил «Рубин». «Сельмаши» забили сопернику 3 безответных гола.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Голы пошли во втором тайме. Сначала отметился Николай Комличенко.

    Андрей Лангович удвоил результат ближе к завершению встречи, а за две минуты до конца основного времени Егор Голенков забил третий мяч хозяев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Рубин 3:0
    Голы: 1:0 Николай Комличенко (52'), 2:0 Андрей Лангович (78'), 3:0 Егор Голенков (88') Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Данила Прохин, Виктор Мелёхин, Евгений Чернов, Роман Акбашев, Данил Глебов, Даниил Павлович Уткин, Алексей Ионов, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Рубин: Юрий Дюпин, Рустам Ашурматов, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Даниил Кузнецов, Марат Апшацев, Олег Иванов, Умарали Рахмоналиев, Илья Рожков, Мирлинд Даку, Дмитрий Кабутов Предупреждения: Роман Акбашев (21'), Умарали Рахмоналиев (38'), Угочукву Иву (80')

    «Ростов» выиграл второй раз в сезоне и набрал 7 очков. Команда Валерия Карпина занимает 5-е место. У «Рубина» 2 очка и 13-е место в таблице.

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