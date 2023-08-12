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    Осинькин оценил готовность «Крыльев Советов» к матчу с «Локомотивом»

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    Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Функциональное состояние разное. Много игр сыграли, это накладывает отпечаток. Но в целом состояние нормальное. Ломаев провёл хороший матч с "Зенитом". Мы решили, что сейчас у него хорошая форма. У Ежова травма. Мы не рискнули ставить его с "Зенитом", сейчас она дала о себе больше знать. Мы готовились ко всем составам "Локомотива". Будем отталкиваться от того, что есть. Мы постараемся сделать так, чтобы у атакующего блока соперника не было пространства. Мы должны делать всё максимально», — сказал Осинькин в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

    Встреча начнется в Москве в 15:00 мск.

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