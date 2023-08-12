«Химки» — «Родина»: счет матча 2:0, обзор голов

Футболисты «Химок» Фото: globallookpress.com, «Химки»/
В конце первого тайма отметился Сергей Варатынов, а в конце второго забил Хетаг Хосонов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Химки — Родина 2:0
Голы: 1:0 Varatynov S. (45+2'), 2:0 Хетаг Хосонов (83') Химки: Игорь Обухов, Илья Берковский, Петар Голубович, Олег Исаенко, Артём Кулишев, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Данил Степанов, Varatynov S., Volkov Z. Родина: Алексей Городовой, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Александр Клещенко, Алан Чочиев, Заурбек Плиев, Владислав Самко, Иван Тимошенко, Сергей Ткачёв, Ната Уэсли Предупреждения: Астемир Гордюшенко (23'), Петар Голубович (26'), Александр Клещенко (30'), Заурбек Плиев (74'), Ната Уэсли (76')
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную
карточку во время игры.
«Химки» с 9 очками занимают 4-е место. «Родина» с 6 очками — на 10-й строчке.