Карпин о победе «Ростова»: Ребята были чуть зажатые из‑за того, что хотели победить

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с(3:0).

«Валидольный матч? Ну нет, бывало и хуже. Да, после нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, "Рубин" тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку.

Боязнь проиграть? Если до гола мы раза два были в позиционной обороне у своих ворот, то после пять раз подряд мы не выходили со своей половины поля. Это не дело. После поражения 1:5 от "Крыльев Советов" и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить.

Станет ли победа переломной? Да пока еще переламывать нечего. Мы проиграли всего одну игру. Что переламывать?», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе.