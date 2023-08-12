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    Карпин о победе «Ростова»: Ребята были чуть зажатые из‑за того, что хотели победить

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Рубином» (3:0).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Валидольный матч? Ну нет, бывало и хуже. Да, после нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, "Рубин" тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку.

    Боязнь проиграть? Если до гола мы раза два были в позиционной обороне у своих ворот, то после пять раз подряд мы не выходили со своей половины поля. Это не дело. После поражения 1:5 от "Крыльев Советов" и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить.

    Станет ли победа переломной? Да пока еще переламывать нечего. Мы проиграли всего одну игру. Что переламывать?», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

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