«Я удовлетворен результатом» — Ивич о победе «Краснодара»

Главный тренероценил игру своей команды после победы в матче 4-го тура РПЛ с(2:0).

«Я удовлетворен результатом. Мы были лучше, чем соперник, с самого начала и до конца. У "Оренбурга" было несколько моментов, но мы владели инициативой. Хочу отметить боевой настрой своих игроков. Так мы и действовали. Это стало залогом победы.

Хорошая игра для моих футболистов. Они показали качественную игру практически во всех пространствах на поле. Мы были лучше соперника с самого начала и до конца. В первом тайме мы могли забить два‑три мяча. Были определенные шансы.

Во втором тайме мы уже начали контролировать ритм игры и хорошо себя показали. Мы забили два мяча в ворота соперника и, что самое важное, не пропустили ни одного», — сказал Ивич «Матч ТВ».

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