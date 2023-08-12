ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Спартак»Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах
  • 08:00
    • Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в Кубке лиг
  • 08:15
    • Самсонова пробилась в 1/2 финала турнира в Монреале
  • 00:07
    • Медведев проиграл Де Минору в четвертьфинале турнира в Торонто
  • 00:02
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Холанн сделал дубль, Де Брейне получил травму
  • 22:56
    • Абаскаль: Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях
    Все новости спорта

    Гвардиола: К сожалению, Де Брейне снова травмирован

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Бернли Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травме бельгийского хавбека Кевина Де Брейне, которую он получил в матче с «Бернли».

    Кевин Де Брейне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брейне

    «К сожалению, Кевин снова травмирован. Он сказал мне, что это та же травма, которую Кевин получил в Лиге чемпионов. Он хорошо восстановился, но теперь мы потеряли его снова на неопределенное время.

    Нам нужно подумать и поговорить с врачами и физиотерапевтами. Кевин должен расслабиться, восстановиться и вернуться. Он чувствовал себя очень хорошо до травмы», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    31-летнему полузащитнику «горожан» диагностировали разрыв подколенного сухожилия.

    Напомним, 11 августа завершился матч 1-го тура АПЛ, в котором «Бернли» принимал «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали уверенную победу со счетом 3:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» и на этот раз положит на лопатки «РБ Лейпциг»
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Арсенал» начнет сезон в АПЛ с крупной победы?
  • «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Локомотив» и «Крылья Советов» забьют друг другу
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры