Гвардиола: К сожалению, Де Брейне снова травмирован

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал о травме бельгийского хавбека, которую он получил в матче с «Бернли».

«К сожалению, Кевин снова травмирован. Он сказал мне, что это та же травма, которую Кевин получил в Лиге чемпионов. Он хорошо восстановился, но теперь мы потеряли его снова на неопределенное время.

Нам нужно подумать и поговорить с врачами и физиотерапевтами. Кевин должен расслабиться, восстановиться и вернуться. Он чувствовал себя очень хорошо до травмы», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

31-летнему полузащитнику «горожан» диагностировали разрыв подколенного сухожилия.

Напомним, 11 августа завершился матч 1-го тура АПЛ, в котором «Бернли» принимал «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали уверенную победу со счетом 3:0.