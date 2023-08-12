Гвардиола: К сожалению, Де Брейне снова травмирован

Кевин Де Брейне Фото: globallookpress.com
«К сожалению, Кевин снова травмирован. Он сказал мне, что это та же травма, которую Кевин получил в Лиге чемпионов. Он хорошо восстановился, но теперь мы потеряли его снова на неопределенное время.
Нам нужно подумать и поговорить с врачами и физиотерапевтами. Кевин должен расслабиться, восстановиться и вернуться. Он чувствовал себя очень хорошо до травмы», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
31-летнему полузащитнику «горожан» диагностировали разрыв подколенного сухожилия.
Напомним, 11 августа завершился матч 1-го тура АПЛ, в котором «Бернли» принимал «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали уверенную победу со счетом 3:0.