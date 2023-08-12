Алонсо: На данный момент я думаю только о «Краснодаре»

Защитникопроверг новости об уходе из клуба.

«Новости об уходе из "Краснодара"? Это всего лишь новости. В реальности же я здесь. Это самое важное. На данный момент я думаю только о "Краснодаре".

Останусь ли я на сезон? Никто не знает. Но сейчас я в "Краснодаре" и нет других вариантов. У нас хороший тренер, отличная команда. Мне комфортно играть за Краснодар», — приводит слова Алонсо «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Алонсо провел за «Краснодар» 5 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.