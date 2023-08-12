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    Алонсо: На данный момент я думаю только о «Краснодаре»

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    Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо опроверг новости об уходе из клуба.

    Хуниор Алонсо
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    Хуниор Алонсо

    «Новости об уходе из "Краснодара"? Это всего лишь новости. В реальности же я здесь. Это самое важное. На данный момент я думаю только о "Краснодаре".

    Останусь ли я на сезон? Никто не знает. Но сейчас я в "Краснодаре" и нет других вариантов. У нас хороший тренер, отличная команда. Мне комфортно играть за Краснодар», — приводит слова Алонсо «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Алонсо провел за «Краснодар» 5 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

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