Захарян согласовал контракт с «Реал Сосьедадом»

Полузащитник «Динамо»близок к переходу в

По информации Mundo Deportivo, 20-летний футболист уже согласовал с клубом из Сан-Себастьяна условия личного контракта.

Теперь «Реал Сосьедаду» предстоит договориться с «Динамо» о сумме трансфера.

Источник отмечает, что московский клуб может получить 12 миллионов евро. При этом «Динамо» хочет сохранить часть экономических прав на россиянина.

Ранее сообщалось, что Захарян отказался переходить во французский «Страсбур».

Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.