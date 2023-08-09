«АЕК Ларнака» — «Маккаби Тель-Авив»: счет матча 1:1, обзор голов

не смог обыграть на своем полев 1-м матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Первый гол забили гости на 64-й минуте. Нападающий «Маккаби» Йонатан Коэн вывел свою команду вперед.

На 80-й минуте «Ларнака» смогла сравнять счет благодаря голу полузащитника команды Имада Фараджа. На 86-й минуте хозяева могли бы вырвать победу, но полузащитник Иван Тричковски не смог реализовать пенальти.

Футбол. Лига конференций. Квалификация АЕК Ларнака — Маккаби Т-А 1:1 Голы: 0:1 Йонатан Коэн (64'), 1:1 Имад Фараж (80') АЕК Ларнака: Кенан Пирич, F.Sanchez, Хрвое Миличевич, Ненад Томович, Анхель Гарсия Кабесали, Адам Дьюрчо, Пере Понс (Рафаил Мамас, 90'), Gus Ledes (Вильфрид Каптум, 69'), Bruno Gama (Омри Альтман, 69'), Франсиско Соль, Рафаэл Лопеш (Имад Фараж, 56') Маккаби Т-А: Йонатан Коэн (Эйлон Алмог, 77'), Эран Захави, Parfait Guiagon (Габи Каниховски, 77'), Дан Битон, Joris Overeem, Дор Перец, Рой Ревиво, Энрик Саборит, Нир Биттон, Иванн Макон, Перец Даниэл Предупреждения: Анхель Гарсия Кабесали (3'), Дан Битон (3'), Энрик Саборит (59'), Нир Биттон (84'), Пере Понс (86')

Ответная игра состоится 17 августа в Тель-Авиве (Израиль).