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    Федотов о поражении ЦСКА: Мы сделали две ошибки, за что нас соперник мастерски наказал

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка России с «Факелом» (0:2).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Мы говорили перед игрой, что это кубок, здесь все 50 на 50. Не скажу, что не было желания. Не забиваешь ты — забивают тебе. У нас было предостаточно моментов, которые можно было доиграть и которые были железные, но сегодня голов не случилось.

    Мы сделали две ошибки, за что нас соперник мастерски наказал. Роша без подготовки отыграл прошлый матч после травмы и после одной тренировки. Это была потеря концентрации.

    Первый гол... Это та часть поля, где ошибки нельзя допускать. В опорной зоне не оказалось игрока, и мы получили гол. Пока неизвестно, насколько серьезно все с Гайичем. Будет МРТ, посмотрим, как все это выглядит.

    Нам не хватало завершающего удара, хладнокровия, чтобы поставить финальную точку. Но надо отдать должное сопернику, 11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.

    Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной, тройнички за тройничком, у нас есть потери», — сказал Федотов «Матч ТВ».

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