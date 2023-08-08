Дембеле исключен из состава «Барселоны» на матч с «Тоттенхэмом»

Атакующий полузащитник «Барселоны»не сыграет противв матче за Кубок Гампера.

Руководство каталонского клуба решило исключить француза из состава на предстоящую игру, так как не хочет, чтобы к нему было приковано основное внимание болельщиков.

В «Барсе» уверены, что Усман будет освистан зрителями, сообщает Diario SPORT.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Барселона» — «Тоттенхэм»

Матч между «Барселоной» и «Тоттенхэмом» пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск.

Напомним, ранее стало известно, что Дембеле уже согласовал контракт с «Пари Сен-Жермен».