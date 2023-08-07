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    Ташуев: Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что плохо себя чувствовал во время матча третьего тура РПЛ против «Сочи» из‑за пищевого отравления.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Выжимать футболку не хотелось, если честно. Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью. Погодные условия очень тяжелые, сложно играть в футбол высокой интенсивности, к чему привыкли. Главное было забить, набрать три очка, не дать сопернику создать моменты, хотя они у "Сочи" были. Но и у нас были моменты, ребята справились.

    Агаларов? Ушиб колена, кость. Был удар. Думаю, скоро будет в строю. Надеюсь, в следующем матче сыграет», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

    После этого матча «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ (3 очка), а «Сочи» располагается на 11-й позиции (3).

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