Ташуев: Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации

Главный тренеррассказал, что плохо себя чувствовал во время матча третьего тура РПЛ противиз‑за пищевого отравления.

«Выжимать футболку не хотелось, если честно. Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью. Погодные условия очень тяжелые, сложно играть в футбол высокой интенсивности, к чему привыкли. Главное было забить, набрать три очка, не дать сопернику создать моменты, хотя они у "Сочи" были. Но и у нас были моменты, ребята справились.

Агаларов? Ушиб колена, кость. Был удар. Думаю, скоро будет в строю. Надеюсь, в следующем матче сыграет», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ (3 очка), а «Сочи» располагается на 11-й позиции (3).