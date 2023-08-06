Гвардиола: Мы были близки, но это футбол, нельзя всегда побеждать

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Англии с(1:1, 1:4 по пен.).

«Поздравляю "Арсенал", но мы были близки. В последние 15-20 минут первого тайма они были лучше. Во втором тайме мы сыграли намного, намного сильнее. Мы провели действительно хороший второй тайм. Вся команда действовала невероятно слаженно, но мы столкнулись с необыкновенно подготовленным соперником. Мы были близки, но это футбол, нельзя всегда побеждать. Теперь мы думаем о пятнице, о поездке в Бёрнли.

11 добавленных минут? Мы должны привыкнуть к этому… Но они не спрашивают игроков или тренеров, что они об этом думают. Теперь матчи будут длиться по 100 минут, это точно. Представьте, если будут добавлять по несколько минут за каждый гол, а матч завершится со счётом 4:3… Будем играть до девяти утра завтрашнего дня. Так, что ли? Не спрашивайте меня об этом!» — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

«Арсенал» завоевал Суперкубок Англии в 17-й раз в своей истории.