Буффон объявил о возвращении в сборную Италии

Бывший вратарьстанет главой делегации сборной Италии.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, который 30 лет назад впервые пересек ворота Коверчано, до сих пор хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — написал Буффон в соцсетях.

2 августа 45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.

За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира. Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Последним клубом голкипера стала итальянская «Парма», в которой он выступал с 2021 по 2023 год. С этого же клуба голкипер начал свою профессиональную карьеру.