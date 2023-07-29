Буффон решил завершить карьеру в 45 лет

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса»в ближайшее время объявит о завершении карьеры.

По информации Relevo, 45-летний голкипер принял окончательное решение больше не играть на профессиональном уровне, несмотря на то, что у него были предложения от разных клубов, в том числе из Саудовской Аравии.

Большую часть карьеры Буффон провел в «Ювентусе», за который сыграл почти 700 матчей. С 2021 года выступал за «Парму», вместе с которой в прошедшем сезоне был близок к возвращению в Серию А.

В 2006 году Буффон в составе сборной Италии стал чемпионом мира. Всего за карьеру он выиграл 29 трофеев.