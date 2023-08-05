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    Сычев: В футболе много неспортивных людей, отсюда большое количество управленческих ошибок

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    Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев признался, что рассчитывает получить должность функционера в футболе.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Моя нынешняя цель — получить должность функционера. Я постепенно двигаюсь в этом направлении.

    Главное — трудиться на благо и развитие футбола. Сейчас у РФС есть интересные детско-юношеские проекты, а дальше время покажет, куда жизнь занесет.

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    • Главное — добиться результата и продолжать развиваться. Я, кстати, сказал бы, что сейчас существует обратная тенденция: в футболе очень много неспортивных людей. Отсюда большое количество управленческих ошибок.

    Их можно было бы избежать, если бы они обладали футбольным опытом, ведь именно он позволяет справляться с серьезными задачами», — приводит слова Сычева RT.

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