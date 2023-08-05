Сычев: В футболе много неспортивных людей, отсюда большое количество управленческих ошибок

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива»признался, что рассчитывает получить должность функционера в футболе.

«Моя нынешняя цель — получить должность функционера. Я постепенно двигаюсь в этом направлении.

Главное — трудиться на благо и развитие футбола. Сейчас у РФС есть интересные детско-юношеские проекты, а дальше время покажет, куда жизнь занесет.

Главное — добиться результата и продолжать развиваться. Я, кстати, сказал бы, что сейчас существует обратная тенденция: в футболе очень много неспортивных людей. Отсюда большое количество управленческих ошибок.

Их можно было бы избежать, если бы они обладали футбольным опытом, ведь именно он позволяет справляться с серьезными задачами», — приводит слова Сычева RT.