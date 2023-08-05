«Байер» — «Вест Хэм»: счет матча 4:0, обзор голов

обыграл(4:0) в товарищеском матче.

В первом тайме немецкая команда забила 3 безответных гола и, по сути, решила вопрос о победителе. Сначала полузащитник «Байера» Йонас Хофман на 9-й минуте открыл счет.

Затем защитник «Вест Хэма» Тило Керер оказался самым нерасторопным около своих ворот и организовал автогол на 24-й минуте.

На 38-й минуте нападающий немецкой команды Виктор Бонифасе сделал счет разгромным — 3:0.

Уже во втором тайме, на 70-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал с точки полузащитник «Байера» Роберт Андрих.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Байер — Вест Хэм 4:0 Голы: 1:0 Йонас Хофман (9'), 2:0 Тило Керер (автогол) (23'), 3:0 Виктор Бонифас (37'), 4:0 Роберт Андрих (пенальти) (70')

12 августа «Байер» встретится с «Тевтонией» в рамках Кубка Германии, а «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом» в 1-м туре английской Премьер-лиги.