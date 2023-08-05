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    «Байер» забил 4 безответных гола «Вест Хэму» в товарищеском матче

    «Байер» — «Вест Хэм»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Байер» обыграл «Вест Хэм» (4:0) в товарищеском матче.

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    В первом тайме немецкая команда забила 3 безответных гола и, по сути, решила вопрос о победителе. Сначала полузащитник «Байера» Йонас Хофман на 9-й минуте открыл счет.

    Затем защитник «Вест Хэма» Тило Керер оказался самым нерасторопным около своих ворот и организовал автогол на 24-й минуте.

    На 38-й минуте нападающий немецкой команды Виктор Бонифасе сделал счет разгромным — 3:0.

    Уже во втором тайме, на 70-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал с точки полузащитник «Байера» Роберт Андрих.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Байер — Вест Хэм 4:0
    Голы: 1:0 Йонас Хофман (9'), 2:0 Тило Керер (автогол) (23'), 3:0 Виктор Бонифас (37'), 4:0 Роберт Андрих (пенальти) (70')

    12 августа «Байер» встретится с «Тевтонией» в рамках Кубка Германии, а «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом» в 1-м туре английской Премьер-лиги.

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